КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч за использование фанатами пиротехники в матче с "Динамо СПб"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование и бросание на поле фанатами пиротехники в матче 1/16 финала Кубка России с петербургским "Динамо" (2:3).

- По матчу Кубка России "Динамо" - "Зенит": мы поздно получили рапорт делегата матча, поэтому рассматривали его сегодня, - сказал Григорьянц. - Болельщики многочисленно зажигали пиротехнические средства - выпустили на поле пять ракет, бросили пять файеров на поле. За использование и бросание пиротехнический изделий "Зенит" оштрафован на 300 тысяч рублей. За скандирование нецензурной лексики болельщиками - на 10 тысяч. Манчини покидал техническую зону, за что оштрафован на три тысячи рублей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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