Дмитрий Парфенов: "Класс нивелируется в Кубке, да и поле тяжелое"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после победы над "Томью"​ (0:0, 6:5 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка России признался, что команде было трудно играть на искусственном поле малой арены "Петровского".

– Мы понимали, что матч будет трудным. Сами видите, что класс нивелируется в Кубке, да и поле тяжелое, - отметил Парфенов. - Мы сами будто бы играли в гостях, потому что вышли на него после большой паузы. Можно было решить все в основное время, но приехала сильная команда с опытным тренером, поэтому было нелегко. С самого начала говорили ребятам, что нужно терпеть и гнуть свою линию. Хорошо, что довели игру до победы. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, за терпение. (Гоша ЧЕРНОВ)