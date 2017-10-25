"Авангард" в гостях обыграл "Тамбов" и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Тамбов" на своем поле уступил "Авангарду" в матче 1/8 финала Кубка России - 0:2. Счет открыл Алексей Скворцов, который отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счет установил Артем Федчук.
Соперник "Авангарда" по 1/4 финала турнира определится в матче "Ростов" - "Амкар".
Кубок России
1/16 финала
"Тамбов" - "Авангард" - 0:2 (0:0)
Голы: Скворцов, 59 - в свои ворота (0:1). Федчук, 85 (0:2).
"Тамбов" (Тамбов): Смирнов, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Быстров, Мурнин, Шевчук (Кухарчук, 62), Игнатович (Рыжков, 72), Кашчелан, Скворцов, Часовских (Трусевич, 66).
"Авангард К" (Курск): Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин, Митасов (Д.Войнов, 61), Альшин, Нетфуллин, Гурфов (Имуллин, 90), Коробов (Федчук, 68), Аппаев.
Предупреждения: Дашаев, 25. Часовских, 41. Мурнин, 49. Кашчелан, 81.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).25 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".
SSergey
Курску было бы обидно, обыграть ЦСКА и оступиться в Тамбове. С победой, Авангард.
16:29
ЗЮК
Для кого они играли в 14-00?
16:08
zae1976
Могут и до финала дойти, если чуток повезет! Удачи Курску
16:03