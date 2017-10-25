"Авангард" в гостях обыграл "Тамбов" и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Тамбов" на своем поле уступил "Авангарду" в матче 1/8 финала Кубка России - 0:2. Счет открыл Алексей Скворцов, который отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счет установил Артем Федчук.

Соперник "Авангарда" по 1/4 финала турнира определится в матче "Ростов" - "Амкар".

Кубок России

1/16 финала

"Тамбов" - "Авангард" - 0:2 (0:0)

Голы: Скворцов, 59 - в свои ворота (0:1). Федчук, 85 (0:2).

"Тамбов" (Тамбов): Смирнов, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Быстров, Мурнин, Шевчук (Кухарчук, 62), Игнатович (Рыжков, 72), Кашчелан, Скворцов, Часовских (Трусевич, 66).

"Авангард К" (Курск): Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, Никитин, Митасов (Д.Войнов, 61), Альшин, Нетфуллин, Гурфов (Имуллин, 90), Коробов (Федчук, 68), Аппаев.

Предупреждения: Дашаев, 25. Часовских, 41. Мурнин, 49. Кашчелан, 81.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Болховитин (Ленинградская область).25 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".