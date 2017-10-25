Андрей Тихонов: "Если я буду еще работать в "Крыльях", это мой первый матч против "Спартака"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Рубином" (2:1) в матче 1/8 Кубка России в интервью "СЭ" отметил, что будет испытывать особые эмоции в следующей игре против "Спартака".

– Сколько людей, столько и мнений. Но все-таки, когда пишут такие вещи... Не понимаю, откуда берется информация. Получается, любой человек может вбросить все, что ему угодно. Просто оскорбить другого. Выходит, можно все. Я прочитал, удивился. Но – спасибо, что настроили нашу команду и меня лично. Все же читают, и это лишний раз команде добавило эмоций!

– Не задумывались о том, чтобы повторить достижение "Крыльев" в Кубке – выход в финал турнира в 2004 году?

– Тяжело загадывать. Посмотрите на соперников – "Локо", "Рубин", теперь "Спартак". Мы играем с командами из премьер-лиги. Кроме того, сейчас нам важно победить в нескольких матчах первенства ФНЛ, потому что в таблице все рядышком, нужно набирать очки – доставать "Енисей". О "Спартаке" пока не думаем.

– И все же – что для вас значит эта встреча?

– Хм... Если я буду к тому времени еще работать в "Крыльях", это мой первый матч в роли тренера против "Спартака".

– Особый настрой, родная команда.

– У меня сейчас очень сильный настрой против "Ротора", против "Кубани" – да против любого соперника в ФНЛ! Но, конечно, это огромнейшие эмоции – играть против чемпиона страны. Это всегда приятно, футболистам можно проявить себя. (Сергей ЕГОРОВ)