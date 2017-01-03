"Зенит" объявил о переходе Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может заработать в новой команде порядка 80 миллионов евро за четыре года. В игроке был заинтересован "Ювентус", однако Витсель принял решение отклонить предложение итальянцев и извинился перед представителями клуба.
За команду из Санкт-Петербурга 27-летний футболист выступал с 2012 года, провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/01/03/aksel-vitsel-prodolzhit-kareru-v-kitae/
serzh.melnikov.2018
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19:54
shvenk
Поздравдяю Зеню, с крайне удачной сделкой!!!
19:46
punch_s
Вот и всё! Можно сокращать половину штата СЭ)
19:38
maximum080
Черт! Санта Барбара закончилась!
19:37