Юрий Семин: "Я боролся за Миранчуков, когда многие отчаялись"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Он отметил, что клуб не может разбазаривать собственных воспитанников.



- Как вам удалось уговорить Миранчуков остаться в "Локомотиве"?

- За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

- Но что вы им сказали?

- Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них боролся. Ходил по кабинетам, и мы все приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это очень важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их ушло.

- Антон - это же прорыв сезона. Из Эстонии не возвращаются.

- Расскажу интересную вещь. У нас к тренеру может даже видеооператор подойти и сказать: "Юрий Палыч, что-то не то у нас происходит. Антон ничуть не хуже Алексея". Я их смотрел с самого детства, со школы. К тому времени я уже принял решение: "Возвратите его сюда", тем более что и по контракту он должен был вернуться. Тогда-то оператор и сказал: "Вы увидите: он не хуже". И первые тренировки убедили меня в том, что он прав. По сей день вспоминаю его слова. Ни один человек за Антона не говорил. Только он!

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"