Юрий Семин: "Локомотиву" нужно приобретать нападающего"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России выразил мнение, что счет является закономерным, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, это обусловлено тем, что железнодорожники отошли от своей игры.

– Что сегодня не получилось у вашей команды? – вопрос Семину.

– Прежде всего, не получилось выиграть. И, наверное, это закономерно, потому что мы отошли от своей комбинационной игры, стали очень много играть длинными передачами, особенно после пропущенного мяча. Навалы из центральной зоны не могли ни к чему привести, потому что два опорных хавбека и два центральных защитника у "Тосно" высокорослые. Поэтому и моментов мы не создали толком. Когда была какая-то комбинационная игра на флангах, еще что-то получалось.

– Тяжело без номинальных форвардов?

– Фарфан у нас больной. Ари вообще выпал надолго. Как выходить из ситуации? Приобретать нападающего. Вот и все.

– Есть варианты?

– Не знаю. Наверное, есть. Это больше к руководителю клуба, он ведь все видит невооруженным взглядом. Пытаемся выйти из положения имеющимися ресурсами, находить варианты, но сегодня не получилось.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"