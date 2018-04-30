Юрий Семин: "Две необязательные ошибки повлияли на результат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что игра шла до забитого мяча. Железнодорожники пропустили два мяча с интервалом в две минуты - дубль оформил Федор Смолов.

- Хороший был матч, за исключением двух минут, - сказал во флеш-интервью Семин. - Совсем необязательные две ошибки повлияли на результат. Матч шел до гола. Так получилось, что мы пропустили этот гол. Второй - совсем непонятная ошибка получилась с нашим игроком (Неманьей Пейчиновичем. - Прим. "СЭ"). Мы проиграли игру, но не сражение.

Все продолжается. Сейчас нам нужно успокоиться и подготовиться к следующим двум играм.

- Третий матч подряд "Локомотив" не забивает. Что случилось? Почему сбился прицел?

- В атаке много игроков, но прицел сбился. Наверное, не хватает агрессивности в конечной стадии. Все разыгрывается достаточно неплохо до ворот. Они же не потеряли квалификацию. Но агрессивности не хватает.

- Когда до цели недалеко, кажется, что команда немного скована. Так ли это?

- Волнение определенное есть. Тут даже вопросов нет.

- Все решает следующий матч? Или игра в Туле?

- Все решают два матча.

Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).