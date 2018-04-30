Юрий Семин: "Две необязательные ошибки повлияли на результат"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что игра шла до забитого мяча. Железнодорожники пропустили два мяча с интервалом в две минуты - дубль оформил Федор Смолов.
- Хороший был матч, за исключением двух минут, - сказал во флеш-интервью Семин. - Совсем необязательные две ошибки повлияли на результат. Матч шел до гола. Так получилось, что мы пропустили этот гол. Второй - совсем непонятная ошибка получилась с нашим игроком (Неманьей Пейчиновичем. - Прим. "СЭ"). Мы проиграли игру, но не сражение.
Все продолжается. Сейчас нам нужно успокоиться и подготовиться к следующим двум играм.
- Третий матч подряд "Локомотив" не забивает. Что случилось? Почему сбился прицел?
- В атаке много игроков, но прицел сбился. Наверное, не хватает агрессивности в конечной стадии. Все разыгрывается достаточно неплохо до ворот. Они же не потеряли квалификацию. Но агрессивности не хватает.
- Когда до цели недалеко, кажется, что команда немного скована. Так ли это?
- Волнение определенное есть. Тут даже вопросов нет.
- Все решает следующий матч? Или игра в Туле?
- Все решают два матча.
Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).
Versus67
Желаю Сёмину победы в чемпионате.
22:19
д-р Хряк
Lennon Семин уже отработал свое.....Если Локомотив хочет в ЛЧ пройти в ЛЕ, как минимум, то нужна коренная перестройка состава и новый современный тренер...... Время Романцева, Ярцева, Семина, Гаджиева, увы, ушло...... 21:30--------- Современных мы уже недавно видели. До сих пор багажи по углам собираем )))
21:36
Lennon
Семин уже отработал свое.....Если Локомотив хочет в ЛЧ пройти в ЛЕ, как минимум, то нужна коренная перестройка состава и новый современный тренер...... Время Романцева, Ярцева, Семина, Гаджиева, увы, ушло......
21:30
spetrov
Уважаемый Юрий Павлович все правильно сказал. Две необязательные ошибки. А могли (могли) быть уже чемпионами. Удары у нападающих Локо хорошие, хлесткие. Вполне могло и залететь в какой-нибудь контратаке. Подходы были.
21:27
stiiller
Семин конечно странный тип. Это как надо подготовить команду что она не может один матч выиграть. Игры абсолютно нет. Нападения нет. Скорости тоже. Желания нет. И он делает вид что все нормально. Это будет феерический обсер который войдет в книгу рекордов Гиннеса.
21:26
д-р Хряк
Ща Юрий Палыч забухает и сольёт два матча )))))
21:24