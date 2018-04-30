21:12 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Две необязательные ошибки повлияли на результат"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что игра шла до забитого мяча. Железнодорожники пропустили два мяча с интервалом в две минуты - дубль оформил Федор Смолов.

 
Понедельник. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:0. 67-я минута. Федор СМОЛОВ открывает счет удар с 11-метровой отметки. Через минуту форвард оформит дубль."Локо" - чемпион? Смолов против!

- Хороший был матч, за исключением двух минут, - сказал во флеш-интервью Семин. - Совсем необязательные две ошибки повлияли на результат. Матч шел до гола. Так получилось, что мы пропустили этот гол. Второй - совсем непонятная ошибка получилась с нашим игроком (Неманьей Пейчиновичем. - Прим. "СЭ"). Мы проиграли игру, но не сражение.

Все продолжается. Сейчас нам нужно успокоиться и подготовиться к следующим двум играм.

- Третий матч подряд "Локомотив" не забивает. Что случилось? Почему сбился прицел?

- В атаке много игроков, но прицел сбился. Наверное, не хватает агрессивности в конечной стадии. Все разыгрывается достаточно неплохо до ворот. Они же не потеряли квалификацию. Но агрессивности не хватает.

- Когда до цели недалеко, кажется, что команда немного скована. Так ли это?

- Волнение определенное есть. Тут даже вопросов нет.

- Все решает следующий матч? Или игра в Туле?

- Все решают два матча.

Для завоевания чемпионского титула "Локомотиву" в двух последних турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

Краснодар - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Versus67

Желаю Сёмину победы в чемпионате.

22:19

д-р Хряк

Lennon Семин уже отработал свое.....Если Локомотив хочет в ЛЧ пройти в ЛЕ, как минимум, то нужна коренная перестройка состава и новый современный тренер...... Время Романцева, Ярцева, Семина, Гаджиева, увы, ушло...... 21:30--------- Современных мы уже недавно видели. До сих пор багажи по углам собираем )))

21:36

Lennon

Семин уже отработал свое.....Если Локомотив хочет в ЛЧ пройти в ЛЕ, как минимум, то нужна коренная перестройка состава и новый современный тренер...... Время Романцева, Ярцева, Семина, Гаджиева, увы, ушло......

21:30

spetrov

Уважаемый Юрий Павлович все правильно сказал. Две необязательные ошибки. А могли (могли) быть уже чемпионами. Удары у нападающих Локо хорошие, хлесткие. Вполне могло и залететь в какой-нибудь контратаке. Подходы были.

21:27

stiiller

Семин конечно странный тип. Это как надо подготовить команду что она не может один матч выиграть. Игры абсолютно нет. Нападения нет. Скорости тоже. Желания нет. И он делает вид что все нормально. Это будет феерический обсер который войдет в книгу рекордов Гиннеса.

21:26

д-р Хряк

Ща Юрий Палыч забухает и сольёт два матча )))))

21:24

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