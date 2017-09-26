Юрист: "Дымовая шашка на трибуне "Спартака" – это штраф. Но…"

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что "Спартак" могут оштрафовать за зажженную дымовую шашку на трибуне во время матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Но он подчеркнул, что многое будет зависеть от мнения инспектора встречи.

– Не могу сказать точно, какое наказание понесет "Спартак", – сказал Прокопец. – Многое будет зависеть от того, что напишет инспектор в протоколе, и не важно, есть ли фото и видеодоказательства. Поэтому стоит подождать.

Но на практике, дымовая шашка – это штраф. Размер, его правда, не могу сказать. Но подчеркну, важно, что напишет инспектор в протоколе. Да, у "Спартака" есть испорченная кредитная история в Мариборе, но дымовая шашка – это штраф. (Андрей СИЗЯКИН)

Вчера "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику на матче с "Ливерпулем".

Напомним, матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком", состоявшийся в Словении 13 сентября, прерывался на несколько минут из-за использования на секторе красно-белых пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

На следующий день УЕФА открыл в отношении "Спартака" дисциплинарное дело. На прошлой неделе контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать российский клуб на 60 тысяч евро и запретить продавать билеты болельщикам красно-белых на выездной матч 4-го тура с "Севильей", который состоится 1 ноября.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"