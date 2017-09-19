Юрченко - о словах Федуна: "Голы Заболотного "Локомотиву" и ЦСКА не считаются?"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко отметил, что в матче 10-го тура чемпионата России "Спартак" (2:2) не был похож на действующего чемпиона страны. Голкипер высказал мнение, что, вероятно, красно-белые расслабились при счете 2:0 в свою пользу.

– Как вам "Спартак"? Похож на чемпиона?

– (Смеется). Каверзный вопрос. В данной ситуации исходя из счета – нет, не похож на чемпиона.

– Вы играли в составе "Анжи" в прошлом году на "Открытие Арене" и уступили (0:1). Сильно "Спартак" изменился?

– Не могу сказать, что сильно. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у "Спартака" чувствовалось, сейчас нет.

– Не показалось, что в конце встречи "Спартак" бросил играть?

– Соперник посчитал, что игра уже сделана. При счете 2:0 красно-белые, наверное, посчитали, что мы расслабимся, а нам это только на руку.

– Леонид Федун в интервью "СЭ" сказал следующее: "Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал". Как отреагировали?

– До "Спартака" Заболотный забивал и "Локомотиву", и ЦСКА. Это не считается? (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Юрченко