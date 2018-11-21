Ведущая Первого канала опровергла информацию о том, что Кокорин и Мамаев заплатили ее водителю, которого избили

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила "СЭ", что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не перечисляли денег ее водителю, Виталию Соловчуку, в избиении которого обвиняются футболисты. Ранее СМИ сообщили, что такая выплата произошла.

- Это не соответствует действительности, - сказала Ушакова.

Кокорин и Мамаев проходят по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в драках с Соловчуком, а также с чиновниками Минпромторга Денисом Паком и Сергеем Гайсиным. Оба игрока взяты под стражу и до 8 декабря будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка". (Иван Торопцев)