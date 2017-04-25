Валерий Газзаев: "Еськов судил профессионально"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, ныне заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев высказался по поводу судейства матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0). Арбитр Алексей Еськов в этой встрече показал три красные карточки футболистам гостей, что повлекло негативную реакцию уральцев и бурное обсуждение общественности.

– Уже несколько дней не утихает полемика по поводу этого матча, и понять ее можно: действительно, редкий случай в футболе, когда судья удаляет сразу трех игроков одной команды, – говорит Газзаев. – Эмоциональная реакция людей понятна. Но если рассмотрим матч и его эпизоды без эмоций, то придем к выводу, что Еськов отсудил профессионально. Он действовал в рамках регламента и правил ФИФА и УЕФА.

Рефери пресекал грубость. Возьмем инцидент с первым удалением: Бикфалви играет в мяч и затем врезается в игрока. Заслуженная желтая карточка, повлекшая удаление. Далее – откровенное неспортивное поведение Павлюченко, тут даже вопросов быть не может. Наконец, третий эпизод – удаление за вторую желтую карточку, которая также вынесена Емельянову заслуженно.

Получается, что с точки зрения футбольных правил и общеевропейских принципов судейства все было законно. Остальное – эмоции. Надо приучать наших футболистов, чтобы они чувствовали ответственность на поле. Игрок, уже имея желтую карточку, должен держать себя в руках, вместо того чтобы действовать опрометчиво и грубо. И уж тем более недопустимы оскорбления арбитра – футболист "Урала" просто подвел свою команду.

Качество судейства в России, безусловно, вызывает очень большие вопросы и в целом не соответствует стандартам качества. Но если брать конкретно работу арбитра матча "Зенит" – "Урал", то Еськов с ней справился профессионально. (Дмитрий СИМОНОВ)