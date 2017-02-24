"Уфа" Семака отпустила Батютина в аренду в "Зенит-2"

Нападающий "Уфы" Андрей Батютин подписал контракт с "Зенитом-2", информирует пресс-служба уфимцев. Арендное соглашение с 21-летним россиянином рассчитано до лета 2017 года. В текущем сезоне форвард провел в составе команды из Уфы 8 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола. Отметим, что нынешний главный тренер "Уфы" Сергей Семак ранее работал в клубе из Санкт-Петербурга.