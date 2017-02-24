23:50 24 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" Семака отпустила Батютина в аренду в "Зенит-2"

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Нападающий "Уфы" Андрей Батютин подписал контракт с "Зенитом-2", информирует пресс-служба уфимцев. Арендное соглашение с 21-летним россиянином рассчитано до лета 2017 года. В текущем сезоне форвард провел в составе команды из Уфы 8 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола. Отметим, что нынешний главный тренер "Уфы" Сергей Семак ранее работал в клубе из Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3919-andrej-batyutin-na-pravakh-arendy-pereshel-v-zenit-2

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