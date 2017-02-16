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"Терек" арендовал Дьембера

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"Терек" арендовал защитника "Ромы" Норберта Дьембера. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Соглашение с 24-летним словаком рассчитано до конца нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше серии А Дьембер выступал за "Пескару", провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

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