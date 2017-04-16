"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч"

Официальный "Твиттер" московского "Спартака" пошутил по поводу посещаемости гостевого сектора на матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Красно-белые намекнули на пустые места на секторах и отметили, что не всех болельщиков из Петербурга заинтересовала эта игра.
"Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч... Несколько сотен гостевых мест остались пустыми..." – говорится в сообщении.
Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч...– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017 г.
Несколько сотен гостевых мест остались пустыми...#СпартакЗенит pic.twitter.com/6FVrGuQQMx
результаты опроса
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Почти
На похоронах со стороны уповщего присуствовали только те , кому он был должен и несколько важных персон из райсовета. Персоны из райсовета делали умный вид и в действительности верили в воскрещение из мертвых электрика. И не верили своим глазам - мертвец оставался мертвым. - После похорон уйдем тихо - сказал главный и все кивнули .
20:23