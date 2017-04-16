"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч"

Официальный "Твиттер" московского "Спартака" пошутил по поводу посещаемости гостевого сектора на матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Красно-белые намекнули на пустые места на секторах и отметили, что не всех болельщиков из Петербурга заинтересовала эта игра.

"Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч... Несколько сотен гостевых мест остались пустыми..." – говорится в сообщении.

Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч...

Несколько сотен гостевых мест остались пустыми...#СпартакЗенит pic.twitter.com/6FVrGuQQMx – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017 г.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"