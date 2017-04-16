20:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак": "Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч"

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Официальный "Твиттер" московского "Спартака" пошутил по поводу посещаемости гостевого сектора на матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита". Красно-белые намекнули на пустые места на секторах и отметили, что не всех болельщиков из Петербурга заинтересовала эта игра.

"Не всех любителей популярного питерского клуба заинтересовал этот матч... Несколько сотен гостевых мест остались пустыми..." – говорится в сообщении.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

результаты опроса
36774 чел.
Как закончится матч "Спартак" - "Зенит"?
Крупной победой "Спартака"
10.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
41.9%
Результативной ничьей
17.1%
Нулевой ничьей
2.0%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
22.1%
Крупной победой "Зенита"
6.1%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Почти

На похоронах со стороны уповщего присуствовали только те , кому он был должен и несколько важных персон из райсовета. Персоны из райсовета делали умный вид и в действительности верили в воскрещение из мертвых электрика. И не верили своим глазам - мертвец оставался мертвым. - После похорон уйдем тихо - сказал главный и все кивнули .

20:23

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