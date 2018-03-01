Сергей Ткачев: "Приходил запрос от "Штутгарта", но я поехал к Слуцкому в ЦСКА"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев рассказал, что мог в 2016 году перейти в "Штутгарт". По словам хавбека, он предпочел присоединиться к ЦСКА. В составе армейцев Ткачев провел полгода, однако по-прежнему принадлежит им. Прошлый сезон он отыграл в аренде в "Крыльях Советов", а в "Арсенале" выступает также на правах аренды.

– Вы ведь тоже могли сейчас играть в Европе.

– Теоретически все мы там могли играть (смеется). Просто нужно решаться и делать шаг, когда поступают предложения. Я же, когда пришел запрос от "Штутгарта", в последний момент получил звонок от ЦСКА. И все мысли сразу переключились на него. А "Штутгарт" имел свои проблемы, боролся внизу таблицы, спустя пару лет даже вылетел из бундеслиги. Плюс меня не звали сразу на контракт. Говорили, чтобы я сначала вышел на тренировку и показался людям, отдал хотя бы пасик. Я и подумал: уже не тот возраст, чтобы на просмотры ездить. И поехал к Слуцкому. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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