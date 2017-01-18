Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде, введя штрафы за мат, заявил пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный. 40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря 2016 года. Ранее он работал тренером в "Зените" и сборной России.
– Вот, например, Засеев только что выругался, – цитирует "Комсомольская правда" Тыртышного. – Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф.
Tramvaj
"Не будете ли вы так любезны, сударь, не наступать мне шипами на голеностоп? - Не могу вам это утверждать, Вы мне неприятны. - В таком случае, я Вас так же презираю". Наверное, так теперь будут игроки Уфы общаться :)
14:09
Новоуепинни
У нормальных тренеров цель чемпы выигрывать, у этого - без мата базарить )) Еще надо на тренировках в лякросс играть. И эта - чтоб в столовке вилку все в левой руке держали, иначе штраф. А если кому на поле по ноге засадят и он ругнется - сразу на трансфер
13:58
баламошка
Семак решил исследовать первобытную речь. Теперь на тренировках "Уфы" будут слышны только пуки и нечленораздельные звуки: "ух", "боба", "о", "э", "быщ" и т.д. и т.п.
13:56
nezasport
Ну всё, теперь если проиграют, будет отмаз - типа не понимали друг друга. А если честно - очень противно слышать мат на поле.
13:55
Разбанен досрочно
смотритель зоопарка запретил макакам кидаться экскрементами. что за дурь?
13:50