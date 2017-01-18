Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак начал борьбу за чистоту русского языка в команде, введя штрафы за мат, заявил пресс-атташе клуба Сергей Тыртышный. 40-летний специалист возглавил уфимский клуб в конце декабря 2016 года. Ранее он работал тренером в "Зените" и сборной России.

– Вот, например, Засеев только что выругался, – цитирует "Комсомольская правда" Тыртышного. – Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф.