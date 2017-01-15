Сарнавский расторг контракт с "Уфой"

Вратарь Богдан Сарнавский в интервью Matchday подчеркнул, что договорился о досрочном расторжении контракта с "Уфой". Голкипер присоединился к "Ворскле". В составе уфимцев 21-летний игрок не провел ни оного матча.

- Богдан, почему вы вернулись на Украину, хотя не так давно уезжали в Россию, где подписывали контракт с "Уфой"? - вопрос Сарнавскому.

- Так сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством "Уфы" о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

- И пока вы свой выбор остановили на "Ворскле"?

- Совершенно верно. Работаю с командой в качестве потенциального новичка.

- Чем вас привлек полтавский вариант возможного продолжения карьеры?

- Просто хочется играть, чего в предыдущем клубе мне явно этого не недоставало.