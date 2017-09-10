Садаев, Уциев и Митришев получили по "Мерседесу" от Кадырова

Корреспондент канала "Наш футбол" сообщил, что три игрока "Ахмата" Заур Садаев, Ризван Уциев и Магомед Митришев получили от главы Чечни Рамзана Кадырова по "Мерседесу". Награждение состоялось в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива".
Митришев получил подарок в честь дня рождения - сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциев и Садаев получили автомобили за то, что "давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба".
foreverCSKAforever
Ахмат-сила!
19:41
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни ____________ "Мерседесы" не всплывают. Тонут на раз. Сам пробовал. 19:38 ---------------------- Это у тебя с перебитыми номерами на движке был. Поэтому и утонул. А тут же не угнанные, чистые 100 пудов
19:41
Thomas_Boy_
Новоуепинни ____________ "Мерседесы" не всплывают. Тонут на раз. Сам пробовал.
19:38
rusfed 2.0
Да, а соотечественника по-прежнему Украина лишь только интересует. Хрен с ним, что своя хата сгорела - важнее, что у соседа корова сдохла
19:38
Новоуепинни
Вангую мерсы сразу угонят, потом всплывут где-нить в рязани или ульяновске. Обычно так с дорогими тачками происходит
19:37
trv71
Кто не работает - тот ест! Козлопасы в России лучше всех устроились.
19:35
Thomas_Boy_
RND _________ Ребята эти машины заслужили. __________ Вот это правильно.
19:34
Don
Алый дракон, да Саймону сегодня опять на трассу идти со своими землячками отрабатывать майдан))) А здесь отметиться хоть какое-то разнообразие в его тусклой жизни)))
19:31
Сибиряк.1974.СМ
Ну а чё:Вове можно, а Этому почему нэлзя...
19:30
RND
Ребята эти машины заслужили.
19:30
Алый Дракон
По теме - просто рукалицо... Захочет - подарит и по "Бентли", если САМ против не будет...
19:28
Алый Дракон
Мару_Саймон раисю опять нагнули:) страна рабов 19:20... Не беспокойся, Козладоев - лично ты уже "нагнутым" родился.
19:27
Мару_Саймон
раисю опять нагнули:) страна рабов
19:20
rusfed 2.0
ну а мы овцы весь этот содом содержим за свой счет
19:19
kpoxa
Деньги, как всегда, аллах дал...
19:18
tigana.1982
Нонсенс для любого профессионального клуба в мире...
19:15
Thomas_Boy_
Я тоже Патриот "Ахмата", но от "Мерседеса" отказался. Потому что Патриот. Подарили бы мне машину чеченского производства, взял бы. А на немецком шлаке не к лицу Патриоту ездить. Так что я тупо деньгами взял. И не стыжусь. Патриотизм должен хорошо оплачиваться.
19:11
a`ljhjd
любопытна финансовая сторона дела.. из своего кармана или опять прилетело ???
19:08