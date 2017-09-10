Садаев, Уциев и Митришев получили по "Мерседесу" от Кадырова

Корреспондент канала "Наш футбол" сообщил, что три игрока "Ахмата" Заур Садаев, Ризван Уциев и Магомед Митришев получили от главы Чечни Рамзана Кадырова по "Мерседесу". Награждение состоялось в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Митришев получил подарок в честь дня рождения - сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциев и Садаев получили автомобили за то, что "давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба".

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"