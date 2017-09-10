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18:59 | Футбол — РФПЛ

Садаев, Уциев и Митришев получили по "Мерседесу" от Кадырова

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Корреспондент канала "Наш футбол" сообщил, что три игрока "Ахмата" Заур Садаев, Ризван Уциев и Магомед Митришев получили от главы Чечни Рамзана Кадырова по "Мерседесу". Награждение состоялось в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Локомотива"

Митришев получил подарок в честь дня рождения - сегодня ему исполнилось 25 лет. Уциев и Садаев получили автомобили за то, что "давно играют в "Ахмате" и патриоты клуба".

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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foreverCSKAforever

Ахмат-сила!

19:41

Новоуепинни

Thomas_Boy_ Новоуепинни ____________ "Мерседесы" не всплывают. Тонут на раз. Сам пробовал. 19:38 ---------------------- Это у тебя с перебитыми номерами на движке был. Поэтому и утонул. А тут же не угнанные, чистые 100 пудов

19:41

Thomas_Boy_

Новоуепинни ____________ "Мерседесы" не всплывают. Тонут на раз. Сам пробовал.

19:38

rusfed 2.0

Да, а соотечественника по-прежнему Украина лишь только интересует. Хрен с ним, что своя хата сгорела - важнее, что у соседа корова сдохла

19:38

Новоуепинни

Вангую мерсы сразу угонят, потом всплывут где-нить в рязани или ульяновске. Обычно так с дорогими тачками происходит

19:37

trv71

Кто не работает - тот ест! Козлопасы в России лучше всех устроились.

19:35

Thomas_Boy_

RND _________ Ребята эти машины заслужили. __________ Вот это правильно.

19:34

Don

Алый дракон, да Саймону сегодня опять на трассу идти со своими землячками отрабатывать майдан))) А здесь отметиться хоть какое-то разнообразие в его тусклой жизни)))

19:31

Сибиряк.1974.СМ

Ну а чё:Вове можно, а Этому почему нэлзя...

19:30

RND

Ребята эти машины заслужили.

19:30

Алый Дракон

По теме - просто рукалицо... Захочет - подарит и по "Бентли", если САМ против не будет...

19:28

Алый Дракон

Мару_Саймон раисю опять нагнули:) страна рабов 19:20... Не беспокойся, Козладоев - лично ты уже "нагнутым" родился.

19:27

Мару_Саймон

раисю опять нагнули:) страна рабов

19:20

rusfed 2.0

ну а мы овцы весь этот содом содержим за свой счет

19:19

kpoxa

Деньги, как всегда, аллах дал...

19:18

tigana.1982

Нонсенс для любого профессионального клуба в мире...

19:15

Thomas_Boy_

Я тоже Патриот "Ахмата", но от "Мерседеса" отказался. Потому что Патриот. Подарили бы мне машину чеченского производства, взял бы. А на немецком шлаке не к лицу Патриоту ездить. Так что я тупо деньгами взял. И не стыжусь. Патриотизм должен хорошо оплачиваться.

19:11

a`ljhjd

любопытна финансовая сторона дела.. из своего кармана или опять прилетело ???

19:08