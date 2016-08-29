Полузащитник "Зенита" перешел в "Крылья"

Как стало известно "СЭ", полузащитник Вячеслав Зинков из "Зенита-2" подписал контракт с "Крыльями Советов" и продолжит карьеру в Самаре. Сумма трансфера составила порядка 500 тысяч евро, при этом питерцы закрепили за собой право первоочередного выкупа футболиста.

Напомним, что 23-летний хавбек является воспитанником "Зенита" и был капитаном второй команды сине-бело-голубых. В минувшем сезоне на счету Зинкова 3 гола в 33 матчах первенства ФНЛ. В нынешнем сезоне он не был внесен в заявку "Зенита-2", хотя летом играл в товарищеских матчах за основную команду.