Пока никто не предложил "Спартаку" 30 миллионов евро за Промеса

По данным "СЭ", на сегодняшний день у "Спартака" нет предложения по полузащитнику Квинси Промесу, которое бы устроило клуб. Красно-белые рассчитывают, что покупатель заплатит за голландца сумму отступных, прописанную у него в контракте, – 30 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали о предметном интересе к 26-летнему игроку со стороны "Саутгемптона", "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Сампдории", "Интера", "Ромы" и одного китайского клуба.

В минувшем сезоне Промес провел за "Спартак" 38 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Заметим, что на днях "Спартак" подпишет полузащитника Александра Ташаева, который покинул "Динамо". Хавбек играет на той же позиции, что и Промес.