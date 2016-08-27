13:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Отступные за Промеса - 35 миллионов евро

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"СЭ" стали известны некоторые подробности нового контракта Квинси Промеса со "Спартаком". Напомним, что голландец заключил с красно-белыми соглашение на пять лет. Его зарплата составит 3,2 миллиона евро, что на 2 миллиона больше, чем было в предыдущем договоре. Отступные за Промеса, прописанные в новом контракте, – 35 миллионов евро. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Адекватный Зритель_

Отступные меньше, чем в своё время за Артёмия нарезали. Значит - и уйдёт дешевле.

13:42

van der sar

Это хорошо!

13:37

Kairat Alimovich

щас начнет дурака валять негр) бабки выбил) теперь можно кайфовать) володя гранат не даст соврать)

13:36

alex221083

Помнится Зенит за Данни выплатил 30млн. Так что я не удивлюсь, если и Максимку они заберут.

13:34

Platinum1991

Зарплата Промеса очень ХОРОШАЯ составит 3,2 миллиона евро, что на 2 миллиона больше, чем было в предыдущем договоре. Промес игрой заслужил это ПОВЫШЕНИЕ! Это как раз тот случай, когда игрок ПОЛНОСТЬЮ их отрабатывает на поле и НЕ ЗРЯ есть федуновский хлеб. Леонид Федун МОЛОДЕЦ!!!!!!! Оценил большие заслуги Промеса и положил ему отличные деньги за его игру! ОЧЕНЬ РАДЫ за Промеса! Желаем Промесу больших футбольных достижений вместе с командой! УРА!

13:26

Platinum1991

ОТСТУПНЫЕ ЗА ПРОМЕСА - 35 МИЛЛИОНОВ ЕВРО. А кому нужны эти отступные??? Важен игрок, который ИГРАЕТ и приносит большую пользу Спартаку! Промес находка для Спартака, а другого такого ещё надо поискать и неизвестно, как он заиграет в команде Спартака! А Промес уже опытный спартаковский футболист и играет ОТЛИЧНО местами и хорошо! Желаем Промесу больших футбольных достижений вместе с командой! УРА!

13:21

баламошка

Опять Арустамян случайно мимо окна Федуна на метле пролетал.

13:12

Helicopter

А своему воспитаннику Дзюбе зажали.

13:11

футбол2018

Да успокойтесь уже ,он никому не нужен!!

13:10

Kiyatkin

Цены на нефть сейчас подскочат, чтобы ЗП отбить побыстрее. Молодцы, что сохранили Квинси.

13:09

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