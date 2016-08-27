Отступные за Промеса - 35 миллионов евро

"СЭ" стали известны некоторые подробности нового контракта Квинси Промеса со "Спартаком". Напомним, что голландец заключил с красно-белыми соглашение на пять лет. Его зарплата составит 3,2 миллиона евро, что на 2 миллиона больше, чем было в предыдущем договоре. Отступные за Промеса, прописанные в новом контракте, – 35 миллионов евро. (Вячеслав КОРОТКИН)