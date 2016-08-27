"СЭ" стали известны некоторые подробности нового контракта Квинси Промеса со "Спартаком". Напомним, что голландец заключил с красно-белыми соглашение на пять лет. Его зарплата составит 3,2 миллиона евро, что на 2 миллиона больше, чем было в предыдущем договоре. Отступные за Промеса, прописанные в новом контракте, – 35 миллионов евро. (Вячеслав КОРОТКИН)
Адекватный Зритель_
Отступные меньше, чем в своё время за Артёмия нарезали. Значит - и уйдёт дешевле.
13:42
van der sar
Это хорошо!
13:37
Kairat Alimovich
щас начнет дурака валять негр) бабки выбил) теперь можно кайфовать) володя гранат не даст соврать)
13:36
alex221083
Помнится Зенит за Данни выплатил 30млн. Так что я не удивлюсь, если и Максимку они заберут.
13:34
Platinum1991
Зарплата Промеса очень ХОРОШАЯ составит 3,2 миллиона евро, что на 2 миллиона больше, чем было в предыдущем договоре. Промес игрой заслужил это ПОВЫШЕНИЕ! Это как раз тот случай, когда игрок ПОЛНОСТЬЮ их отрабатывает на поле и НЕ ЗРЯ есть федуновский хлеб. Леонид Федун МОЛОДЕЦ!!!!!!! Оценил большие заслуги Промеса и положил ему отличные деньги за его игру! ОЧЕНЬ РАДЫ за Промеса! Желаем Промесу больших футбольных достижений вместе с командой! УРА!
13:26
Platinum1991
ОТСТУПНЫЕ ЗА ПРОМЕСА - 35 МИЛЛИОНОВ ЕВРО. А кому нужны эти отступные??? Важен игрок, который ИГРАЕТ и приносит большую пользу Спартаку! Промес находка для Спартака, а другого такого ещё надо поискать и неизвестно, как он заиграет в команде Спартака! А Промес уже опытный спартаковский футболист и играет ОТЛИЧНО местами и хорошо! Желаем Промесу больших футбольных достижений вместе с командой! УРА!
13:21
баламошка
Опять Арустамян случайно мимо окна Федуна на метле пролетал.
13:12
Helicopter
А своему воспитаннику Дзюбе зажали.
13:11
футбол2018
Да успокойтесь уже ,он никому не нужен!!
13:10
Kiyatkin
Цены на нефть сейчас подскочат, чтобы ЗП отбить побыстрее. Молодцы, что сохранили Квинси.
13:09