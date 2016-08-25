Мирча Луческу: "Мы играем с "Амкаром". Поговорим о Лиге Европы потом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что пока не думал о жеребьевке Лиги Европы. По словам наставника, он обеспокоен игрой своей команды, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Чего ждете от жеребьевки Лиги Европы? Хотели бы сыграть со "Стяуа"?

– Мы играем с "Амкаром". Это важный матч. Давайте поговорим о Лиге Европы потом. Пока не думаем о ней. Нам нужно сохранять контроль мяча, реализовывать моменты и добиваться побед. Тогда команде будет легче. Тяжело поменять одну игру на другую. Команда привыкла, что кто-то один решает результат. Сейчас все игроки атаки должны действовать коллективно. Для меня важна и организация обороны, с чем были проблемы в последнем матче.

Обороняемся только для того, чтобы отобрать мяч, быстро уйти в атаку и реализовать то, о чем договаривались. Оборона должна быть агрессивной, она должна начинаться с наших нападающих, которые обязаны прессинговать при потере мяча, не давать сопернику возможность для атаки, а потом продолжать вскрывать его оборону. Я был расстроен не тем, что мы потеряли 2 очка с ЦСКА, а тем, как играли последние 20 минут. Мы раскрылись, нам не хватило терпения, позволили сопернику проводить очень опасные контратаки. Это волновало меня больше всего. Очень хотели выиграть, рисковали, когда это было не нужно. Шли в обыгрыш, теряли мячи... Мне такой футбол не нравится.