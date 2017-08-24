Курбан Бердыев: "Тосно" - организованная команда с неплохим тренером"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Тосно" выразил надежду на то, что команде не допустит ошибок, которые были во встрече с "Анжи" (6:0). При этом специалист подчеркнул, что счет той игры - стечение обстоятельств.

- Хотелось бы, чтобы не очень хорошие моменты, которые были в игре против "Анжи", мы бы не повторяли, - начал Бердыев.

- Навас приезжает в субботу - это правда?

- Да. Сесар прилетает. Мы поговорим с ним, посмотрим и примем решение.

- Насколько матч с "Анжи" говорит о прогрессе команды?

- 6:0 - это стечение обстоятельств. Три первых удара - три гола.

- Что скажете о "Тосно"?

- Организованная команда с неплохим тренером. Исповедуют комбинационный футбол. Начать как с "Анжи"? "Тосно" играет иначе. Многое зависит от соперника. Готов он к прессингу или нет? Окончательный план на игру примем завтра. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Напомним, что матч "Рубин" - "Тосно" состоится 26 августа, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.