17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" могут подписать контракт с хавбеком "Томи"

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По информации "СЭ", полузащитник "Томи" Павел Кудряшов в ближайшее время может перейти в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в чемпионате России семь игр, но результативными действиями не отметился.

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