"Крылья Советов" могут подписать контракт с хавбеком "Томи"

По информации "СЭ", полузащитник "Томи" Павел Кудряшов в ближайшее время может перейти в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в чемпионате России семь игр, но результативными действиями не отметился.
По информации "СЭ", полузащитник "Томи" Павел Кудряшов в ближайшее время может перейти в "Крылья Советов". В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел в чемпионате России семь игр, но результативными действиями не отметился.
ИЛ-222
Да уж, селекция у Крыльев супер! А что делать, если бюджет в 17-м году на уровне ФНЛ?
17:58