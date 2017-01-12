"Краснодар" подписал Овсепяна

"Краснодар" подписал контракт с полузащитником "Сибири" Араиком Овсепяном, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний хавбек прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с "быками" сроком до конца декабря 2021 года.

В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе "Краснодара-2", однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.

В этом сезоне Овсепян провел в составе "Сибири" 11 матчей, но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.