09:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" подписал Овсепяна

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"Краснодар" подписал контракт с полузащитником "Сибири" Араиком Овсепяном, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний хавбек прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с "быками" сроком до конца декабря 2021 года.

В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе "Краснодара-2", однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.

В этом сезоне Овсепян провел в составе "Сибири" 11 матчей, но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127863

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

главное ещё Рому Березовского подписать.

10:30

raver87

Саркис, мы скучали) Возвращайся в Зенит) С Лепехиным, Бабием, Давыдовым и прочими)

10:28

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