"Краснодар" подписал Овсепяна

"Краснодар" подписал контракт с полузащитником "Сибири" Араиком Овсепяном, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний хавбек прошел медицинское обследование, после чего заключил соглашение с "быками" сроком до конца декабря 2021 года.
В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе "Краснодара-2", однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля.
В этом сезоне Овсепян провел в составе "Сибири" 11 матчей, но не отметился забитыми мячами или голевыми передачами.
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127863
shpasic
главное ещё Рому Березовского подписать.
10:30
raver87
Саркис, мы скучали) Возвращайся в Зенит) С Лепехиным, Бабием, Давыдовым и прочими)
10:28