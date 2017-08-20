Игорь Семшов: "Сейчас повода для отставки Семина даже близко нет"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в интервью "СЭ" отметил, что главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину необходимо дать спокойно работать. По его словам, каждый тренер должен быть готов к разговорам о возможной отставке.

– Удивляют разговоры, что над Семиным сгустились тучи?

– Вообще-то к этому любой тренер должен быть готов. Но сейчас повода для отставки Семина даже близко нет! "Локомотив" стартовал успешно, команда на ходу, у нее есть характер, воля к победе. В этом огромная заслуга Юрия Палыча. Зачем же его убирать? Наоборот, надо дать возможность спокойно поработать. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Семшова