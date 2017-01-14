Григалава стал игроком "Арсенала"

Очередным новичком "Арсенала" стал защитник Гия Григалава. Контракт рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на сезон. Последним клубом 27-летнего грузина был кипрский "Этникос", за который он провел в текущем сезоне 9 матчей, однако ради перехода к тулякам расторг соглашение.

Ранее воспитанник ростовского футбола выступал в России за "Ростов", СКА, "Москву", "Волгу", "Крылья Советов" и "Анжи", а на Кипре – за "Пафос".

В активе Григалавы 23 матча за сборную Грузии, хотя в свое время он привлекался в российскую молодежку. (Филипп ПАПЕНКОВ)