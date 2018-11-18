Гендиректор "Краснодара": "Вся система ВАР будет стоить меньше миллиона долларов"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы ВАР – то, о чем мы просили несколько лет, – говорит Хашиг. – Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.

По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.

Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система ВАР будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.

Надеемся, что следующий сезон в премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой ВАР. (Сергей Егоров)