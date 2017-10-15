Фарфану дали паузу после поездки в сборную Перу, Игнатьев простудился

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан не примет участия в матче 13-го тура чемпионата России против "Уфы", сообщает пресс-служба железнодорожников. Тренерский штаб дал игроку небольшую паузу после длительного путешествия в сборную Перу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Полузащитник Владислав Игнатьев не сыграет из-за простуды.

Встреча "Уфа" – "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Джефферсон Фарфан: "Договорняк с Колумбией? Чушь!"