Фарфан травмировал икроножную мышцу, но отправился в расположение сборной Перу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что, если врачи сборной Перу смогут поставить полузащитника Джефферсона Фарфана на ноги, это будет чудом. Он также добавил, что попросил хавбека Владислава Игнатьева, у которого были боли в паховых мышцах, играть сколько сможет.

– Что с Фарфаном?

– Он получил повреждение икроножной мышцы. В сборной он покажется врачам, и, если они его поставят на ноги с Аргентиной, это будет чудом, – сказал Семин. – Ему хочется сыграть, я понимаю. Он хочет приехать в Россию со своей сборной на чемпионат мира, и я пошел навстречу игроку – отпустил его. Мы сделали МРТ и отпустили его.

– После того, как счет стал 3:0, вы выпустили Ротенберга. Каждый раз будете так делать?

– Мы и до этого его выпускали. Одни ребята играют больше, другие – меньше. Он вышел прекрасно. В следующий раз Ротенберг может иметь больше времени или сразу выйти на игру. Почему вы не спрашиваете про Баринова? Был вопрос о том, что Баринова не выпускаем. Вот выпустили, потому что Игнатьев в перерыве сказал, что у него побаливают паховые мышцы. Но мы просили сыграть сколько сможет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"