Экс-форвард "Зенита" Лазович завершил карьеру

Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович объявил о завершении карьеры, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
Сербский форвард выступал за такие клубы как "Фейеноорд", "Байер", "Витесс" и ПСВ. В России Лазович играл за "Зенит" и "Ростов". Последним клубом нападающего стал венгрский "Види".
В составе петербургского клуба Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол. Нападающий дважды становился чемпионом России и по разу брал Кубок и Суперкубок страны.
Форвард провел 44 матча за сборную Сербии и забил 11 голов.
Экс-нападающий сине-бело-голубых Данко Лазович объявил о завершении игровой карьеры.– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 20 сентября 2018 г.
В составе "Зенита" Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол.
Спасибо за все, Данко! 👏 pic.twitter.com/F7aesZHSjK