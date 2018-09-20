Экс-форвард "Зенита" Лазович завершил карьеру

Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович объявил о завершении карьеры, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Сербский форвард выступал за такие клубы как "Фейеноорд", "Байер", "Витесс" и ПСВ. В России Лазович играл за "Зенит" и "Ростов". Последним клубом нападающего стал венгрский "Види".

В составе петербургского клуба Лазович провел 77 матчей, в которых забил 21 гол. Нападающий дважды становился чемпионом России и по разу брал Кубок и Суперкубок страны.

Форвард провел 44 матча за сборную Сербии и забил 11 голов.