Джефферсон Фарфан: "Смогу ли сыграть со "Спартаком"? В субботу увидите"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан в преддверии матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" подчеркнул, что сложно спрогнозировать результат дерби. По его словам, в этой встрече может произойти все что угодно.

- Впереди у "Локомотива" матч со "Спартаком". Какой игры ждете, учитывая, что красно-белые уступили двум основным конкурентам - ЦСКА и "Зениту"? - вопрос Фарфану.

- Простых игр нет. Нам предстоит сложная встреча, как и все матчи. Особенно, если учитывать, что это будет дерби, прогноз в котором всегда сделать сложно. Может произойти все что угодно. Самое главное - выйти на игру в оптимальной форме, чтобы получить необходимый результат и порадовать болельщиков.

- Сможете ли вы сыграть со "Спартаком"?

- В субботу увидите. Я боюсь говорить об этом из-за суеверия.

- "Локомотив" в этом сезоне выступает отлично и идет в лидерах чемпионата, обыграл ЦСКА. Эта уверенность поможет в предстоящей встрече?

- Мы все матчи играем на победу. А такая встреча, как с ЦСКА, не забывается и действительно придает уверенности. Будем надеяться, что и со "Спартаком" возьмем три очка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.