Джамбулатов вернулся на пост вице-президента "Анжи"

Зайдин Джамбулатов назначен на пост вице-президента "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал эту должность с 1999 по 2000 и в 2010 году. В числе прочих обязанностей он будет курировать вопросы финансово-хозяйственной деятельности, развития детско-юношеского футбола и инфраструктуры клуба.

- Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития "Анжи", - сказал Джамбулатов. – Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь.