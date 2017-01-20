17:16 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джамбулатов вернулся на пост вице-президента "Анжи"

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Зайдин Джамбулатов назначен на пост вице-президента "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он занимал эту должность с 1999 по 2000 и в 2010 году.  В числе прочих обязанностей он будет курировать вопросы финансово-хозяйственной деятельности, развития детско-юношеского футбола и инфраструктуры клуба.

- Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития "Анжи", - сказал Джамбулатов. – Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/zajdin_djambulatov_vice_prezident_fc_anji200117/

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