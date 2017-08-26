Дмитрий Парфенов: "Во втором тайме добавили в агрессии"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России (0:1) похвалил свою команду за самоотдачу во втором тайме.

– Первый тайм провели не очень удачно. Во втором внесли изменения – добавили в агрессии. В первом тайме уступали именно в этом компоненте. Проигрывали подборы, а Рубин в этом силен. Во втором тайме добавили, – сказал Парфенов во флеш-интервью.

– Чувствуете ли вы, что команда сможет прибавить?

– Чувствую ли? Я в это верю. Верю в ребят, в то, что мы будем играть с таким же желанием, как во втором тайме сегодня.

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"