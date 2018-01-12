13:13 | Футбол — РФПЛ

Директор "Тосно": "Марков переходит в "Динамо"

Нападающий "Тосно" Евгений МАРКОВ в борьбе с хавбеком "Локомотива" Дмитрием ТАРАСОВЫМ (23). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Нападающий "Тосно" Евгений МАРКОВ в борьбе с хавбеком "Локомотива" Дмитрием ТАРАСОВЫМ (23). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил "СЭ", что нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в "Динамо". Он отметил, что 23-летний спортсмен полетит на сбор с бело-голубыми.

– Правда, что "Зенит" может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?

– По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот "Динамо" – реальный вариант.

– Именно "Динамо"?

– Вероятность того, что Марков уходит в "Динамо" – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в "Динамо".

– Трансфер будет оформлен в ближайшее время?

– Он уже на сбор полетит не с нами, а с "Динамо".

– Сумма трансфера – 2 миллиона евро?

– Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.

- Вас уже покинули два основных нападающих - Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?

- Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков - придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В текущем сезоне Марков провел 19 матчей за "Тосно" в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 2 передачи.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (10)
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titan2313

СКА, Анжи, Тосно главные претенденты на вылет!

14:36

Рюрик 09

Занимают 14 место, в 1 очке от зоны вылета, и смотрят с оптимизмом. Ну-ну...

14:26

alex-ls

Какая школа у Тосно, там все игроки из школ других команд

14:10

Edmundo.Baldivieso

Панченко+Марков=неплохо. Сохранить и приумножить Соу, Ташаева, добавить еще одного центрального защитника и у бело-голубых появляются шансы закончить в середине таблицы.

14:05

Roov

Осталось отжать 10 лямов у Погребняка и дело в шляпе.

13:49

Alukard1349

Сгубил парень карьеру-подался в мусора

13:38

asc0002

Жаль, что к мусорам уходит

13:29

asc0002

Жаль, что к мусорам уходи

13:29

Millwall82

Погребняк спонсор трансферов Динамо.

13:27

prof75

По потенциалу - это первый, если, конечно, состоится, вразумительный трансфер нового руководства Динамо. Что будет дальше? Надежды на очень низком уровне.

13:21