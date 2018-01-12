Директор "Тосно": "Марков переходит в "Динамо"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил "СЭ", что нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в "Динамо". Он отметил, что 23-летний спортсмен полетит на сбор с бело-голубыми.
– Правда, что "Зенит" может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?
– По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот "Динамо" – реальный вариант.
– Именно "Динамо"?
– Вероятность того, что Марков уходит в "Динамо" – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в "Динамо".
– Трансфер будет оформлен в ближайшее время?
– Он уже на сбор полетит не с нами, а с "Динамо".
– Сумма трансфера – 2 миллиона евро?
– Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.
- Вас уже покинули два основных нападающих - Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?
- Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков - придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
В текущем сезоне Марков провел 19 матчей за "Тосно" в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 2 передачи.
titan2313
СКА, Анжи, Тосно главные претенденты на вылет!
14:36
Рюрик 09
Занимают 14 место, в 1 очке от зоны вылета, и смотрят с оптимизмом. Ну-ну...
14:26
alex-ls
Какая школа у Тосно, там все игроки из школ других команд
14:10
Edmundo.Baldivieso
Панченко+Марков=неплохо. Сохранить и приумножить Соу, Ташаева, добавить еще одного центрального защитника и у бело-голубых появляются шансы закончить в середине таблицы.
14:05
Roov
Осталось отжать 10 лямов у Погребняка и дело в шляпе.
13:49
Alukard1349
Сгубил парень карьеру-подался в мусора
13:38
asc0002
Жаль, что к мусорам уходит
13:29
asc0002
Жаль, что к мусорам уходи
13:29
Millwall82
Погребняк спонсор трансферов Динамо.
13:27
prof75
По потенциалу - это первый, если, конечно, состоится, вразумительный трансфер нового руководства Динамо. Что будет дальше? Надежды на очень низком уровне.
13:21