Директор "Тосно": "Марков переходит в "Динамо"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил "СЭ", что нападающий Евгений Марков продолжит карьеру в "Динамо". Он отметил, что 23-летний спортсмен полетит на сбор с бело-голубыми.

– Правда, что "Зенит" может выкупить Маркова за 10 миллионов рублей?

– По поводу цены я ничего сказать не могу. Это все обсуждается конкретными лицами в конкретной обстановке. Пока деньги на счету не появятся, говорить не о чем. А вот "Динамо" – реальный вариант.

– Именно "Динамо"?

– Вероятность того, что Марков уходит в "Динамо" – 99,9 процента. Хотя в футболе все бывает. Даже при 100 процентной уверенности может еще все поменяться. Но на данный момент он переходит в "Динамо".

– Трансфер будет оформлен в ближайшее время?

– Он уже на сбор полетит не с нами, а с "Динамо".

– Сумма трансфера – 2 миллиона евро?

– Нет, не могу говорить на эту тему. Это не моя прерогатива.

- Вас уже покинули два основных нападающих - Заболотный и Марков. Кем играть будете во второй части сезона?

- Это жизнь. Это футбол. Школа работает, люди появляются. Команды всегда развивались. Ушел Марков - придет условный Федоров. Куда деваться? Есть предложение, человек изъявил желание уйти. Ничего страшного не произошло. Мир не обрушился. С оптимизмом смотрим в будущее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В текущем сезоне Марков провел 19 матчей за "Тосно" в чемпионате России, забил 8 голов и отдал 2 передачи.

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