"Динамо" объявило об отставке Калитвинцева и назначении Хохлова

"Динамо" на своем официальном сайте объявило об увольнении с поста главного тренера Юрия Калитвинцева и назначении вместо него Дмитрия Хохлова. Срок действия его договора будет рассчитан до конца сезона-2017/18.

При условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован. В свою очередь Хохлова в молодежной команде сменит Николай Ковардаев, трудившийся в Академии "Динамо" им. Л.И.Яшина.

Вместе с Калитвинцевым "Динамо" покинули его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. Как и сообщал "СЭ", в новый тренерский штаб Хохлова войдут Юрий Никифоров и Евгений Плотников. Также ближайшие дни будет сформирован тренерский штаб молодежной команды "Динамо".