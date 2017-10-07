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12:33 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" объявило об отставке Калитвинцева и назначении Хохлова

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"Динамо" на своем официальном сайте объявило об увольнении с поста главного тренера Юрия Калитвинцева и назначении вместо него Дмитрия Хохлова. Срок действия его договора будет рассчитан до конца сезона-2017/18.

При условии выполнения поставленных задач этот контракт может быть пролонгирован. В свою очередь Хохлова в молодежной команде сменит Николай Ковардаев, трудившийся в Академии "Динамо" им. Л.И.Яшина.

Вместе с Калитвинцевым "Динамо" покинули его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский. Как и сообщал "СЭ", в новый тренерский штаб Хохлова войдут Юрий Никифоров и Евгений Плотников. Также ближайшие дни будет сформирован тренерский штаб молодежной команды "Динамо".

 

 

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=13079

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Versus67

Спецы-лифтёры добрались до столицы.

13:12

Vedi

Вроде уже работали вместе в Кубани Муравьёв и Хохлов - тура три или четыре ...

12:53

zenitoman

Они могли взять Рашида Рахимова, Валерия Карпина, Анатолия Бышевца, Карла Анчалотти, того же Андрея Кобелева и т.д. ... но выбрали Хохлова, а значит ДиНамО ждёт родной ФНЛ!

12:53