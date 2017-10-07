Никифоров и Плотников будут помогать Хохлову в "Динамо"

По информации "СЭ", помогать Дмитрию Хохлову на посту исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" будут Юрий Никифоров и Евгений Плотников. Последний будет тренером вратарей. Ранее стало известно об отставке Юрия Калитвинцева с поста наставника бело-голубых.

Калитвинцев возглавил "Динамо" в июне 2016 года. Под его руководством бело-голубые выиграли первенство ФНЛ и вернулись в премьер-лигу. "Динамо" на данный момент занимает предпоследнее место в таблице и не побеждало с 12 августа.

Хохлов завершил свою игровую карьеру в "Динамо" и здесь же начал тренерскую. Он уже был исполняющим обязанности главного тренера команды в августе 2012-го, в 2015 году возглавлял "Кубань", но был уволен через три месяца и вернулся к бело-голубым. В этом сезоне 41-летний специалист возглавлял молодежную команду "Динамо". (Сергей ЕГОРОВ)