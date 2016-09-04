ЦСКА разгромил "Торпедо" в первом матче на своем стадионе

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Торпедо" - 3:0. "Арена ЦСКА" приняла первый матч в своей истории. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Торпедо". Эта встреча стала первой для нового стадиона красно-синих – "Арены ЦСКА". Голы в составе армейцев забили Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Сергей Игнашевич (с пенальти).

Товарищеский матч

ЦСКА – "Торпедо" (Москва) – 3:0 (1:0)

Голы: Гордюшенко, 43 (1:0). Головин, 64 (2:0). Игнашевич, 79 - с пенальти (3:0).

ЦСКА: Помазун (Чепчугов, 46), А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников (Алибеков, 86), Ионов, Вернблум, Головин (Олейников, 75), Гордюшенко, Пухов (Жамалетдинов, 63), Траоре.

"Торпедо": Сикач (Устинов, 46), Шустиков, Шоркин, Цыбиков (Садиков, 90), Канаев (Заерко, 82), Заерко (Дворецков, 57), Недашковский, Закускин (Мельников, 79), Косянчук (Бояров, 63), Садыхов (Кертанов, 61), Гонежуков (Серегин, 53).

Предупреждения: Заерко, 29. Гордюшенко, 59.

Судья: Кузнецов (Краснозаводск).

4 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".