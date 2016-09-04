ЦСКА разгромил "Торпедо" в первом матче на своем стадионе

ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Торпедо". Эта встреча стала первой для нового стадиона красно-синих – "Арены ЦСКА". Голы в составе армейцев забили Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Сергей Игнашевич (с пенальти).
Товарищеский матч
ЦСКА – "Торпедо" (Москва) – 3:0 (1:0)
Голы: Гордюшенко, 43 (1:0). Головин, 64 (2:0). Игнашевич, 79 - с пенальти (3:0).
ЦСКА: Помазун (Чепчугов, 46), А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Щенников (Алибеков, 86), Ионов, Вернблум, Головин (Олейников, 75), Гордюшенко, Пухов (Жамалетдинов, 63), Траоре.
"Торпедо": Сикач (Устинов, 46), Шустиков, Шоркин, Цыбиков (Садиков, 90), Канаев (Заерко, 82), Заерко (Дворецков, 57), Недашковский, Закускин (Мельников, 79), Косянчук (Бояров, 63), Садыхов (Кертанов, 61), Гонежуков (Серегин, 53).
Предупреждения: Заерко, 29. Гордюшенко, 59.
Судья: Кузнецов (Краснозаводск).
4 сентября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
GerychZ ✯
spetrov - Как ты там писал когда-то.. Каждой иголочкой радовает нас? )) А вообще ваше среднее число 9 тыщ... Но, на новом стадио будет чуть больше по первости, из любопытства..)
19:58
Митяй Антибомж
О, Нутышкин объявился )) Ну ты, где пропадал?
19:58
Русский
А так - поздравляю армейцев с победой над сильным и достойным их уровню соперником в первом матче на новом стадионе. Молодцы! ))))))))))))))))))))))))))))))
19:57
Митяй Антибомж
Эдька, ты чего на новый ипподром не пошёл? Вроде и соперник серьёзный... ))
19:57
Spartak-Online1
ну я.четыре месяца отпуск??? Странно! по любасу тебя закрыли,ну ладно,а летал в турцию? Они тебя там часом не проткнули???
19:56
Русский
Матч-обкатка)))) Хоть бы сами себя слушали, перед тем, как такое писать))))
19:56
Адекватный Зритель_
ну я------- А у них, на том месте, где стыд - давно уж Сент - Галлен вырос.))) Да, видимо за те 2 года, что без Европ под плинтусом болтались, решили, что последний их соперник в Еврокубках, был нахлобученный в 1998 году Реал.)))
19:56
ну я
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Так это достроить надо однако... А там отнють не гарантия...
19:55
spetrov
Адекватный Зритель_, копают в глубь. Как самые настоящие нефтяники. :)
19:54
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
$n10nep$. КБ-братьев, способных нормально поглумиться, раз-два и обчелся. Вот у бомжей поболее. Правда все равно не то)))...Чего тебе не то? ))) Мы как стадион достроим ,так всех заклюем,У нас то по богаче будет))) По виднее.и по больше)).Вы бы хоть сотню -другую болел в аренду взяли...А то как в деревне))
19:54
ну я
Адекватный Зритель_ До дна это ты про отбор на Ку? ну тоды да, до дна. Я считаю, что им должно быть стыдно года два тут отмечаться...
19:53
spetrov
GerychZ :)))) Кстати, наши (на Песках) поспорили, сколько будет зрителей на первом матче.
19:52
Андерсен 6111
Для "особо одарённых" : первая строчка для вас! ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Торпедо". А для свинорылых повторю ТОВАРИЩЕСКИЙ! А для "особо одарённых" свинорылых по буквам...
19:52
blinkers
а зрители не обкатываются в вашем стойле? Это же та же мера безопаснгости, работа секьюрити. Без зрителей - не обкатка , а товарищеский матч. Можете все матчи без ваших болельщиков проводить, видео транислируя. Утопия, однако. Без боельщиков что обкатывать, поле или то, кто куда сел на кресло в раздевалке?
19:52
ну я
Spartak-Online1 Да неее, ты знаешь, люди имеют обыкновение летом отдыхать в отпуске. А отпуск это время когда не хочется общаться с дебилами....
19:52
Адекватный Зритель_
ну я---- Они, в большинстве своём, если что - то новенькое и незнакомое открывают - то сразу залпом, до дна.)))
19:52
Spartak-Online1
Ну я, еще бы тебя не было на сайте так где-то полгодика!))) А че появился то??? Закрыли в поселении чтоль?))))И да же инет отобрали?))) Я в шоке)))
19:49
ну я
blinkers Для тупонких объясню: это не матч открытия, это матч обкатка, что бы проверить фукционирование стадиона... Если очень сложно понять, то извини.
19:49
blinkers
Спартак то как раз матч открытия провел с родственной командой и при зрителях. Лашади же, с торпедо и не без зрителей. Гинер мог на продаже билетов озолотиться (шучу). Стадион то, может и нормальный, но если говоришь а, то и следуй этому. могли также провести матч открытия между командой и болельщиками, допустим. Выглядело бы солидней. А то выпустили запасной состав против Торпедо.
19:46
Адекватный Зритель_
С Торпедой оно безопаснее товарнячок сгонять, чем подгадать, на Первый в Истории Красавца - Стадиона Еврокубковый матч, евроднище из Ларнаки.)))
19:46
Тропическая гемангиома Мовсисяна
непонятно зачем спартак свинарник на 45 тыщ забацал, 25к было бы в самый раз)))
19:46
GerychZ ✯
spetrov - У вас их столько, что каждого нужно знать поименно, холить и лелеять )))
19:45
горнолыжник из Горно-Алтайска
Интересно, что за Шустиков в Торпедо? Династия?
19:44
spetrov
...А на самом деле так все просто - ЦСКА даже проходные тренировочные игры транслирует. Потому что любит своих болельщиков, думает о них. А, съели?!
19:39
$n10nep$
$n10nep$ А чего Спартак уже можно поздравить с попаданием в группу ЛЧ? Тогда от души! 19:37 ========================= Сори, перепутал. ЛЕ конечно, но все равно от души!
19:39
ну я
Привет, голожопики! 4 месяца меня не было, а всё без изменений; спартачи самые туповатые и матчи открытия назначают когда именно им вздумается... Печалька... Вроде и клуб с традициями, а болелы не айс... Адекватыч как у тебя хватает терпения с ними трендеть?!. Я в шоке.
19:38
$n10nep$
spetrov $n10nep$ :))) Адекватный Зритель_, понимаю, поглумиться хотят. Но тоже умеючи надо делать. :) Я бы сказал, это не после АЕКа. Это после присвоения звания "народных". :) 19:36 ============================================ Тут на сайте, КС-брат, КБ-братьев, способных нормально поглумиться, раз-два и обчелся. Вот у бомжей поболее. Правда все равно не то)))
19:38
$n10nep$
А чего Спартак уже можно поздравить с попаданием в группу ЛЧ? Тогда от души!
19:37
Thomas_Boy
Очередная купленная победа. Фу-фу-фу.
19:36
spetrov
$n10nep$ :))) Адекватный Зритель_, понимаю, поглумиться хотят. Но тоже умеючи надо делать. :) Я бы сказал, это не после АЕКа. Это после присвоения звания "народных". :)
19:36