11:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА и Цауня расторгли контракт по обоюдному согласию

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ЦСКА объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Цауней. Подчеркивается, что решение было принято по обоюдному согласию.

"Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов", - говорится в заявлении пресс-службы.

Из-за травм 29-летний латыш за последние три сезона принял участие лишь в 11 матчах премьер-лиги. Последний раз он появлялся на поле 9 апреля 2016 года в поединке с "Мордовией" (7:1). В нынешнем сезоне хавбек еще не играл.

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов отметил, что Цауне вновь потребуется операция на голеностопном суставе. Полузащитник выступал за армейцев с 2011 года. Всего на его счету 73 матча и 5 голов во всех турнирах.

 

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-cauna-pokinul-pfk-cska/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ведвел

Эх, если бы не травмы... :(

11:33

Mark Krass

Толковый игрок, только лечился постоянно. Разгрузили балласт. Сане удачи и здоровья и спасибо за игры, проведенные в майке ЦСКА.

11:28

Termin79

Очередной пример точечной селекции ЦСКА, хрустальный игрок! Сколько их у вас уже было- Гонсалес, Думбия и т.д.

11:23

bond1951

давно пора это сделать было

11:21

shpasic

очередной пример точечной селекции ЦСКА, прекрасный игрок! жаль только, что не играл.

11:19

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