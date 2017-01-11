ЦСКА и Цауня расторгли контракт по обоюдному согласию

ЦСКА объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Цауней. Подчеркивается, что решение было принято по обоюдному согласию.

"Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов", - говорится в заявлении пресс-службы.

Из-за травм 29-летний латыш за последние три сезона принял участие лишь в 11 матчах премьер-лиги. Последний раз он появлялся на поле 9 апреля 2016 года в поединке с "Мордовией" (7:1). В нынешнем сезоне хавбек еще не играл.

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов отметил, что Цауне вновь потребуется операция на голеностопном суставе. Полузащитник выступал за армейцев с 2011 года. Всего на его счету 73 матча и 5 голов во всех турнирах.