ЦСКА и Цауня расторгли контракт по обоюдному согласию

ЦСКА объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Цауней. Подчеркивается, что решение было принято по обоюдному согласию.
"Мы благодарим Александра за все, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов", - говорится в заявлении пресс-службы.
Из-за травм 29-летний латыш за последние три сезона принял участие лишь в 11 матчах премьер-лиги. Последний раз он появлялся на поле 9 апреля 2016 года в поединке с "Мордовией" (7:1). В нынешнем сезоне хавбек еще не играл.
Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов отметил, что Цауне вновь потребуется операция на голеностопном суставе. Полузащитник выступал за армейцев с 2011 года. Всего на его счету 73 матча и 5 голов во всех турнирах.
#ЦСКА и Александр Цауня расторгли контракт по обоюдному соглашению. Спасибо за всё, Саша! Успехов! https://t.co/59L67rWOZ9 pic.twitter.com/75y68tmGqI– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) January 11, 2017
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksandr-cauna-pokinul-pfk-cska/
ведвел
Эх, если бы не травмы... :(
11:33
Mark Krass
Толковый игрок, только лечился постоянно. Разгрузили балласт. Сане удачи и здоровья и спасибо за игры, проведенные в майке ЦСКА.
11:28
Termin79
Очередной пример точечной селекции ЦСКА, хрустальный игрок! Сколько их у вас уже было- Гонсалес, Думбия и т.д.
11:23
bond1951
давно пора это сделать было
11:21
shpasic
очередной пример точечной селекции ЦСКА, прекрасный игрок! жаль только, что не играл.
11:19