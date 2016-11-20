15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Чисамба Лунгу: "Краснодар" пытается выжать все из созданных моментов"

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Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу в перерыве матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что соперник изо всех сил старается реализовать голевые моменты. По словам форварда, во второй половине встречи екатеринбуржцам нужно показать такую же игру, чтобы добиться успеха.

- "Краснодар" в первом тайме пытается выжать все из созданных моментов, - сказал Лунгу в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы пытаемся выполнить тренерскую установку - обороняться и действовать на контратаках. Во втором тайме нам нужно действовать в том же духе.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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