Чисамба Лунгу: "Краснодар" пытается выжать все из созданных моментов"

Нападающий "Урала" Чисамба Лунгу в перерыве матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что соперник изо всех сил старается реализовать голевые моменты. По словам форварда, во второй половине встречи екатеринбуржцам нужно показать такую же игру, чтобы добиться успеха.

- "Краснодар" в первом тайме пытается выжать все из созданных моментов, - сказал Лунгу в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы пытаемся выполнить тренерскую установку - обороняться и действовать на контратаках. Во втором тайме нам нужно действовать в том же духе.

Трансляция матча "Краснодар" - "Урал"