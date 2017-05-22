Будущее Бердыева в "Ростове" зависит от встречи с руководством региона. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Будущее Бердыева в "Ростове" зависит от встречи с руководством региона

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото РИА "Новости"
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото РИА "Новости"
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По информации "СЭ", будущее главного тренера "Ростова" Курбана Бердыева определится после встреч с руководством региона. Специалист, занимающий в "Ростове" пост вице-президента-тренера, имеет действующий контракт с клубом. Решение о том, где в итоге окажется Бердыев, будет во многом зависеть от итогов встречи с руководством региона, которая состоится до конца текущей недели. Ситуация во многом повторяет ту, что была по окончании прошлого сезона, когда тренер принял решение остаться в клубе. (Сергей ЕГОРОВ)

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