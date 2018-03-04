18:22 4 марта | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Локомотива" устроили файер-шоу за воротами Селихова. Видео

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"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме болельщики железнодорожников зажгли файеры на секторе за воротами красно-белых. Один из файером прилетел к воротам Александра Селихова, его выбросил за поле игрок "Локо".

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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baddy

А Спартаку не разрешили перфоманс пронести, чтобы файеры не прятали. Но девочкам все можно.

19:47 4 марта

майор99

Отстой полный

19:12 4 марта

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