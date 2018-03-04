Болельщики "Локомотива" устроили файер-шоу за воротами Селихова. Видео

"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме болельщики железнодорожников зажгли файеры на секторе за воротами красно-белых. Один из файером прилетел к воротам Александра Селихова, его выбросил за поле игрок "Локо".
🔥 Болельщики "Локо" жгут pic.twitter.com/wZDgrN2KUL– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
Файер прилетает в штрафную "Спартака" pic.twitter.com/CKeIVlUiqr– СЭ Футбол (@football_se) 4 марта 2018 г.
baddy
А Спартаку не разрешили перфоманс пронести, чтобы файеры не прятали. Но девочкам все можно.
19:47 4 марта
майор99
Отстой полный
19:12 4 марта