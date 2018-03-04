Болельщики "Локомотива" устроили файер-шоу за воротами Селихова. Видео

"Локомотив" принимает "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России. Во втором тайме болельщики железнодорожников зажгли файеры на секторе за воротами красно-белых. Один из файером прилетел к воротам Александра Селихова, его выбросил за поле игрок "Локо".

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"