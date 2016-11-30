Александр Тарханов: "У Лунгу рецидив старой травмы, он сам попросил замену"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что в матче 16-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) его команда выполнила главную задачу. По его словам, нападающий Чисамба Лунгу, забивший единственный гол, получил травму.

– Главной задачей сегодня было взять три очка, ее выполнили, – подчеркнул Тарханов. – Пытались комбинировать, но это было непросто на таком поле. На второй тайм вышли с задачей ничего не позволить сопернику, и решили ее. Один момент у них был, но Заболотный отвел угрозу от наших ворот. В принципе, ничего не позволили им сделать. Сами, правда, тоже не создали, но забитого мяча хватило в итоге.

– Павлюченко медленно выглядел в атаке.

– Он много работает. Но мы все атаки пока строим через фланги, а с фланга тяжело принять мяч. Вверху он много боролся, выигрывал единоборства.

– Почему так рано заменили Лунгу?

– У него рецидив старой травмы, он сам попросил замену. Он сегодня сыграл, сколько смог.

– Есть шанс увидеть Арапова в основе?

– В этом году вряд ли, осталась одна игра, а Заболотный уверенно выглядит. А так у нас будут выходить те, кто лучше готов.

– На каком этапе вы узнали, что "Ростов" везет неосновной состав?

– Когда они прилетели. Но вообще-то у них обойма – 20 человек.

– Болельщики ждут реванша от "Краснодара" в Кубке России весной.

– Мы очень серьезно относимся к Кубку России. Это особенный турнир. Много работаем над селекцией и планами на межсезонье. (Алексей МАКСИМОВ)