РФС продлит договор с Алаевым, Анохин избран вице-президентом

В Москве проходит заседание исполкома РФС, на котором решаются в том числе и кадровые вопросы. Истек срок полномочий генерального директора (генерального секретаря) Александра Алаева и сегодня он был продлен.

Дело в том, что по Уставу РФС гендиректор назначается на должность на срок, определяемый исполкомом, но не более 4 лет. Соответственно, срок службы Алаева в РФС вновь может составить четыре года. Кроме того, избран и еще один вице-президент – это глава Московской федерации футбола Сергей Анохин. Ранее на должность первого вице-президента был избран Никита Симонян, на должность вице-президента – глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Также на заседании исполкома будет, возможно, утверждена смета (бюджет) федерации на 2017-й год, дата Конференции на будущий год, а также новая редакция регламента по работе с посредниками.



