Кристоф Гальтье: "20 лет назад Неймару не дали бы показывать такие трюки на поле"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье признался, что ему нравится стиль игры нападающего "ПСЖ" Неймара. Тем не менее, он считает, что 20 лет назад бразильцу не позволили бы исполнять на поле то, что он делает сейчас.

- Неймар - игрок мирового класса, за которым мне нравится наблюдать, - цитирует L'Equipe Гальтье. - То, что он делает сегодня, ему, возможно, не дали показывать 15 или 20 лет назад. Но были ли дриблеры еще лучше? Я не уверен... Игроки мирового класса должны показывать себя. Мы смотрим и нас интересует футбол, потому что есть игроки такого стиля.

Переход из "Барселоны" в "ПСЖ"? Он молодой игрок, и иногда делает какую-то глупость или ошибки. Он также может проанализировать свое отношение и исправиться.