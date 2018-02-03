Георге Хаджи: "Хочу покинуть Румынию"

Главный тренер "Виторула" Георге Хаджи после вчерашней ничьей с "Астрой" (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Румынии раскритиковал состояние местного футбола. По его словам, прогрессу игроков мешают политика, местная федерация и отсутствие денег.

– Моя первая мысль – покинуть страну, - приводит digisport.ro слова Хаджи. - Мне давно казалось, что я хочу покинуть страну, но оставался из-за чувства долга. Теперь я точно уйду. Вот и все. Вы добились своего, я желаю вам успехов. Пока-пока.

Румынский футбол потерял меня окончательно. Некоторым нравится все, что происходит. Румынские деньги тратятся по всему миру, а в самой стране исчезают футболисты, клубы, поля. Затем все мы жалуемся, что Польша и Голландия забивают нам по три гола и не дают подойти к воротам. Финансирования нет. Мы страна третьего мира.

У футбольной федерации должен быть новый президент, более патриотичный. Он должен болеть за местный футбол. Нужно говорить правду, много работать, а не выступать на телевидении. Сейчас слишком много политики, но мало футбола.

Хаджи возглавил "Виторул" летом 2014 года, до этого он работал со сборной Румынии, "Бурсаспором", "Галатасараем", "Политехникой" и "Стяуа".