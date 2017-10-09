В Швеции игрок забил 21 гол в одном матче

В матче 6-го дивизиона чемпионата Швеции нападающий "Эскильстуна" Себастьян Нигард забил 21 гол в матче против "Эстермальма". Его команда выиграла эту встречу со счетом 28:3.

- После матча мне сказали, что я забил 21 гол, и это прозвучало невероятно, - приводит Aftonbladet слова Нигарда. - Я и правда не знал, сколько забил мячей. Это странное чувство. Наверное, каждая наша атака завершилась точным ударом. Во время матча соперник поменял вратаря, но и ему в ворота я отправил 14 мячей.

А за день до игры я был на вечеринке. Сказал тренеру, что если бы не был с похмелья, то забил бы все 30.