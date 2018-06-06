СМИ: Марадона госпитализирован в Колумбии

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона попал в больницу в Колумбии, сообщает The Sun. 57-летний аргентинец перенесет операцию на колене, которое беспокоит его уже четыре месяца.

Марадона обратился к врачу Герману Очоа, который уже оперировал его колени 17 лет назад.

Марадона в качестве футболиста выступал за ряд аргентинских клубов, включая "Бока Хуниорс", а также "Барселону", "Наполи" и "Севилью". Со сборной Аргентины он принял участие в четырех чемпионатов мира, включая победный ЧМ-1986 и ЧМ-1990, в котором аргентинцы завоевали серебро. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с которой добрался до четвертьфинала ЧМ-2010.