Флойд Мейуэзер: "В Головкине нет ничего особенного, даже в 40 лет легко бы победил его"

Американец Флойд Мейуэзер-младший выразил уверенность в том, что чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC Геннадий Головкин является обычным боксером. По его словам, бой 35-летнего представителя Казахстана с Келлом Бруком не был впечатляющим.

- Я видел бой Брука с Головкиным. Вы были без ума от Геннадия, рассказывая о том, насколько он невероятный боксер, - приводит Boxing Scene слова Мейуэзера. - Он в хорошей форме, но в нем нет ничего особенного. Даже в 40 лет для меня бы поединок с ним был легким, хотя я не собираюсь выходить с ним на ринг.

Напомним, что ради проведения данного поединка Головкин перешел на две весовые категории выше.